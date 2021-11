Xbox Series X e Gucci insieme per un bundle d’alta moda da 7.000 euro

Il 2021 segna un traguardo importante per Xbox che festeggia il ventesimo anniversario dal lancio della prima console, ma anche per Gucci, che quest'anno celebra il suo centenario. In occasione di questa doppia ricorrenza, è stata presentata un modello di Xbox Series X d'alta moda firmato Gucci, acquistabile in un bundle disponibile in quantità estremamente limitate alla modica cifra di 7.000 euro.

"Con 100 console Xbox Series X numerate in edizione limitata, reinventate attraverso dettagli d'archivio, la collaborazione tra Xbox e Gucci rielabora in chiave contemporanea le origini della Maison nel mondo dello sport e del tempo libero", recita il sito ufficiale di Gucci.

Xbox Series X brandizzata Gucci presenta nella scocca della console un elegante motivo a rombi intagliato con tecnica laser-cut che raffigura le lettere "GG", che rappresentano sia le iniziali di Guccio Gucci sia la frase "Good Game" usata solitamente nei giochi multiplayer.

Il bundle include anche due controller Xbox personalizzati caratterizzato da un motivo a righe blu e rosse, "ispirato al nastro Web della Maison", e un abbonamento a Xbox Game Pass, il tutto racchiuso in una valigetta rigida con in bella vista le scritte "Xbox" e "Good Game".

Che cosa ne pensate di questo modello di Xbox Series X d'alta moda realizzato da Gucci? Vi piace o preferite qualcosa di meno sobrio come la Xbox Series X a tema Spongebob?