Xbox Series X: i modelli a tema Spongebob e Tartarughe Ninja sono alquanto vistosi

Microsoft ha annunciato due nuovi modelli in edizione limitata di Xbox Series X a tema Spongebob e Tartarughe Ninja in occasione del lancio di Nickelodeon All-Star Brawl. Di certo non passeranno inosservate nel salotto.

Grazie alla forma della console, il modello di Spongebob è praticamente una versione in scala perfetta della spugna di mare più famosa del mondo, mancano giusto le gambe. Immaginate giocare un bel titolo horror mentre il faccione sorridente di Spongebob vi osserva, aiuterà sicuramente a creare la giusta atmosfera.

Xbox Series X a tema Spongebob

Il modello di Xbox Series X a tema Tartarughe Ninja di certo non è più sobrio del precedente e nella parte anteriore della console raffigura il faccione di Leonardo, mentre ai lati il logo di Nickelodeon All-Star Brawl e un bel trancio di pizza, la pietanza preferita dei quattro ninja.

Sfortunatamente questi particolarissimi modelli di Xbox Series X non saranno disponibili in vendita nei negozi, ma potete tentare la fortuna e cercare di aggiudicarvene uno tramite il concorso a premi lanciato da Microsoft. Se siete interessati retwittate il post di Xbox che trovate di seguito entro il 24 ottobre, qui trovate tutti i dettagli dell'iniziativa e il regolamento.

Se ancora non lo avete fatto, inoltre, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Nickelodeon All-Star Brawl.