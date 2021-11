Forza Horizon 5 ha superato gli 8 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 ha superato quota 8 milioni di giocatori. Si tratta di una quantità davvero ragguardevole, che lo rende uno dei giochi di corse più giocati di sempre, se non il più giocato in assoluto visto che non è passata nemmeno una settimana dal lancio ufficiale.

Era prevedibile un simile successo? Difficile dirlo, ma vista la qualità complessiva del gioco, di cui si è parlato tantissimo, e data la mancanza di concorrenti diretti altrettanto validi, era chiaro a molti che avrebbe fatto più che bene. Insomma, un altro grande colpo di Playground Games, che ha rubato la scena a tutti gli altri titoli usciti negli ultimi mesi.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 5 in cui Pierpaolo Greco ha scritto:

Continua la tradizione delle votazioni stellari per la serie di Playground Games qui sulle nostre pagine: anche per questo Forza Horizon 5 ci sentiamo in diritto e in dovere di offrire un voto altissimo a sottolineare il valore di un capitolo che non ha difetti macroscopici e che sembra confermare per l'ennesima volta la grande competenza di questo team di sviluppo. Se cercate un racing game arcade straripante di attività, con un multiplayer ricco, una quantità soverchiante di contenuti e una componente tecnica sbalorditiva, finalmente l'avete trovato.