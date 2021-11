Halo Infinite: lancio anticipato del multiplayer confermato dalle Pringles?

Sul sito delle Pringles è presente un conto alla rovescia che riguarda una promozione legata ad Halo Infinite. Guarda caso il tempo scadrà proprio il 15 novembre 2021, ossia la data che molti insider vogliono essere quella del lancio anticipato della modalità multiplayer.

Naturalmente non si tratta di un conferma ufficiale, quindi il tutto va preso con le dovute cautele. Certo, ormai gli indizi in tal senso si sono moltiplicati quindi è probabile che ci sia sotto qualcosa.

Detto tra noi, per Microsoft sarebbe un colpaccio lanciare il multiplayer di Halo Infinite durante i festeggiamenti del ventesimo anniversario del franchise Xbox, considerando che sarà free-to-play e, quindi, immediatamente accessibile da tutti. Se vogliamo sarebbe il corollario all'ottima comunicazione degli ultimi mesi, in cui la casa di Redmond non ha praticamente sbagliato un colpo.

Per adesso il lancio di Halo Infinite rimane confermato per l'8 dicembre 2021 su PC e console Xbox. Nel caso, questa data rimarrebbe comunque valida per la campagna single player.