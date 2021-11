SSD 1 TB compatibile con PS5: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, 7.400 MB/s

In periodo Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un SSD da 1 TB compatibile con PS5, che propone velocità di lettura massime da 7.400 MB/s. Lo sconto è di 29.60€, ovvero del 15%.

Il prezzo pieno segnalato su Amazon per questo SSD è 197.29 euro, cifra rimasta fissa negli ultimi tre mesi, senza mai una singola offerta sulla piattaforma. Ora, viene proposto in sconto per la prima volta. Si tratta anche del prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, ripetiamo che questo SSD da 1 TB è compatibile con PS5, sulla quale propone la velocità massima promessa dal produttore è di 6.100 MB/s; rispetto alla velocità di lettura/scrittura di 7.400/6.400 MB/s ottenibile su PC con questo SSD. Il dissipatore è composto di alluminio resistente alle alte temperature.

SSD compatibile con PS5

