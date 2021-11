Ridley Scott considera i film di supereroi "noiosi come la mer*a"

Il regista Ridley Scott non ama i film di supereroi, che considera semplicemente "noiosi come la merda". La dichiarazione, decisamente tranchant, è arrivata durante un'intervista con Deadline, in cui l'autore di Blade Runner ha confessato di non amare moltissimo certi film.

In realtà il famoso regista non ce l'ha con i supereroi, ma su come sono rappresentati nei film contemporanei: "Hanno delle sceneggiature pessime. Penso di aver realizzato tre grandi film di supereroi. Uno è Alien con Sigourney Weaver. Uno è il cazzo di Gladiatore e l'ultimo è Blade Runner con Harrison Ford. Sono tutti film di supereroi."

Quindi ha aggiunto: "Perché i film di supereroi non hanno storie migliori?" Secondo Scott, molte di queste pellicole si reggono giusto sugli effetti speciali, perché per il resto valgono poco. A salvarsi, per lui, è solo Joker con Joaquin Phoenix (con cui ha lavorato proprio ne "Il Gladiatore", mentre il resto è praticamente tutto da buttare.

Che dire del giudizio di Ridley Scott? Diciamo che risuona con quello di altri grandi autori cinematografici, come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, anche se non è altrettanto tombale. In fondo lui si lamenta più della qualità delle storie che del fatto che nei film ci siano dei supereroi. Dai Ridley, in fondo sono film per bambini che vanno a guardare i trentenni e i quarantenni, cosa ti aspetti che raccontino?