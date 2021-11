Halo Infinite: il multiplayer uscirà a sorpresa in anticipo a novembre?

C'è una strana voce che sta girando su Halo Infinite, che vorrebbe un lancio a sorpresa anticipato del multiplayer del gioco, in arrivo addirittura già in questi giorni e previsto per il 15 novembre, data in cui è fissata una celebrazione per i 20 anni di Xbox.

La questione è ovviamente molto dubbia, considerando che l'uscita di Halo Infinite è fissata per l'8 dicembre 2021 e probabilmente 343 Industries vorrà sfruttare fino all'ultimo momento possibile tutto il tempo per poter finire di aggiustare le cose, ma è anche vero che il multiplayer, in particolare, potrebbe trovarsi in una situazione già avanzata.

Secondo alcuni presunti insider, ma su cui sinceramente non abbiamo molte informazioni, c'è la possibilità che il multiplayer gratuito di Halo Infinite, con la sua prima campagna battle pass intitolata Heroes of Reach possa arrivare già il 15 novembre, attraverso un lancio a sorpresa durante i festeggiamenti per il ventennale di Xbox.



Prendete tutto ovviamente come una voce di corridoio alquanto selvaggia e a dire il vero anche poco verosimile, per il momento. È vero che il multiplayer si è mostrato in ottima forma già durante le fasi di beta test del mese scorso, ma difficilmente un gioco di questa portata può essere anticipato di un mese, tantomeno in questo periodo complicato in cui i giochi vengono regolarmente posticipati.

Nel frattempo, ieri abbiamo visto i primi minuti della Campagna di Halo Infinite, mentre la settimana scorsa è emersa anche l'analisi di Digital Foundry, cautamente ottimista.