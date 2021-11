Halo Infinite: primi minuti della Campagna in video e dettagli sull'esplorazione

Halo Infinite è al centro di un paio di preview internazionali arrivate praticamente in contemporanea da parte di IGN USA e Game Informer, le quali si concentrano sull'inizio della Campagna in single player, protagonista anche di alcuni spezzoni video.

I filmati sono visibili in questa pagina e non offrono spoiler perché sono praticamente privi di elementi narrativi, mostrando praticamente solo il gameplay di questa primissima parte del gioco. Risultano comunque visibili i combattimenti e alcune aree da esplorare nei primi minuti della Campagna di Halo Infinite, per avere un'idea di come iniziano le cose.

Particolarmente interessante risulta l'articolo di Game Informer, che spiega più precisamente quello che Matt Miller ha potuto provare in una demo lunga tre ore.

A quanto pare, la Campagna offre sostanzialmente due modi per affrontare il gioco: il "Golden Path", che segue la storia in maniera più lineare oppure un percorso che il giocatore può decidere a piacere, esplorando liberamente Zeta Halo.

Con la prima opzione, la Campagna procede in maniera simile a quanto visto nei capitoli precedenti, con una narrazione incalzante, colpi di scena e tanto altro, mentre nella seconda versione il gioco offre la libertà di esplorare e portare avanti eventi secondario al ritmo scelto dal giocatore.

Ovviamente, l'elemento originale di Halo Infinite è proprio questa seconda opzione, che consente di sviare in ogni momento dal percorso segnato: dopo un'introduzione più narrativa e chiusa, il gioco si apre a un'esplorazione libera e alle varie possibilità di scoperta e progressione per Master Chief, nel pieno standard dell'open world deciso da 343 Industries per questo nuovo capitolo.

Secondo quanto riferito, a differenza dei normali open world, Halo Infinite offre una serie di aree suddivise a loro volta in varie sezioni, ognuna caratterizzata da particolari sfide e obiettivi da portare a termine, con una sorta di "zona di gioco" prevista, che è possibile anche lasciare e completare successivamente.

Il ritmo è costantemente variato dall'alternanza tra aree aperte e molto ampie e sezioni chiuse negli interni, che possono offrire ambientazioni anche piuttosto diverse tra loro. Tutta l'ambientazione reagisce al grado di completamento delle missioni secondarie, stabilendo l'andamento di una battaglia costante tra UNSC e Banished per il controllo dei territori. In particolare, all'inizio ci troviamo a dover liberare i FOB (forward operating base), ovvero delle basi che si trovano sotto il controllo dei Banished e che devono tornare agli UNSC in modo da sbloccare ulteriori situazioni e un maggiore controllo sulle aree, comprese le informazioni sulla mappa.

Tra le possibilità che si sbloccano alla liberazione dei FOB ci sono rifornimenti e la possibilità di richiamare veicoli e armi all'occorrenza, come abbiamo visto anche nel precedente trailer della Campagna. Portando avanti varie missioni si acquisiscono punti Valor, con obiettivi diversi da portare a termine che vanno dal salvataggio di soldati alla distruzione di particolari elementi determinanti per i Banished.

Le varie zone d'interesse esplorabili hanno dimensione e importanza variabile e in certi casi risultano particolarmente ampie e complesse come alcune basi più avanzate. Per queste diventa necessario utilizzare equipaggiamenti che si possono sbloccare solo più avanti, attraverso gli Spartan Core o come ricompensa per particolari missioni precedenti. Alcune basi particolarmente ampie e ben difese impongono un approccio strategico che può variare a seconda delle tattiche scelte dal giocatore, rappresentando delle sfide molto impegnative per quantità e qualità dei nemici presenti.

"Dopo alcune ore con Halo Infinite, è chiaro che 343 sta provando nuove cose, specialmente per quanto riguarda l'esplorazione opzionale e gli upgrade", scrive infine Game Informer. "Ma sono rimasto anche sorpreso dal ritmo e dal flusso delle battaglie e da quanto queste ricordino anche i primi capitoli di Halo nel canone classico. Il flusso degli scambi individuali con i Banished ha quel feeling particolare degli incontri di Halo che ricordo fino dai primi anni 2000. È l'insieme di quel loop di combattimento emozionante con l'esplorazione più aperta che mi rende maggiormente esaltato da Halo Infinite. Anche dopo queste poche ore, sembra chiaro che questa nuova maxi-uscita offrirà la più grande e varia esperienza di Halo mai vista".

Ricordiamo che la data di uscita di Halo Infinite è fissata per l'8 dicembre 2021.