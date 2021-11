Marvel's Avengers: il nuovo trailer mostra Spider-Man con data d'uscita

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Marvel's Avengers per mostrare in azione Spider-Man, personaggio che sarà aggiunto alle versioni PS4 e PS5 del gioco. Svelata anche la data d'uscita. il 30 novembre 2021.

Il filmato inizia con una colluttazione tra Spider-Man e alcuni criminali, per poi mostrare il noto arrampica muri insieme agli altri personaggi Marvel presenti nel gioco. L'arrivo di Spider-Man in Marvel's Avengers era conosciuto da tempo, ma finora non era stato mostrato nulla di troppo concreto e l'insuccesso generale del gioco aveva fatto addirittura pensare alla cancellazione. Così non è stato, fortunatamente, e i possessori di PS4 e PS5 potranno avere il loro Spider-Man in esclusiva a partire da fine novembre.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Avengers è disponibile anche per PC, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia. Per avere maggiori informazioni, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Marvel's Avengers è un groviglio di problemi tecnici nel quale batte un gran cuore: la campagna single player è coinvolgente e ben scritta, il sistema di combattimento è caotico ma divertente e gli eroi al lancio sono diversificati e interessanti da personalizzare. Migliorando il frame rate, risolvendo i vari bug e aumentando la varietà di contenuti aggiuntivi a suon di patch, Crystal Dynamics potrebbe davvero riuscire a sostenere questo progetto per anni. Nel frattempo, però, dobbiamo accontentarci di un esordio riuscito soltanto a metà che consigliamo ai fan dei Vendicatori e a chi cerca un titolo scacciapensieri da giocare soprattutto in compagnia.