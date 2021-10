Halo Infinite, il trailer della Campagna mostra finalmente il single player del gioco

Halo Infinite è tornato a mostrarsi oggi e l'ha fatto con un video incentrato sull'elemento forse più atteso da una grande quantità di utenti, ovvero la Campagna single player del nuovo capitolo in esclusiva per PC e Xbox, che è tornata a farsi vedere nella nuova forma nettamente migliorata rispetto alla prima apparizione al pubblico di un anno fa.

Ricordiamo che la prima demo mostrata all'E3 2020 aveva attirato diverse critiche per l'aspetto tecnico del gioco, considerato non all'altezza delle aspettative, cosa che probabilmente ha spinto Microsoft e 343 Industries a riconsiderare le tempistiche di lancio, spostando il lancio del gioco di un anno.

La nuova data di uscita di Halo Infinite è stata fissata per l'8 dicembre 2021 e, a questo punto, dovrebbe essere rispettata, considerando anche che alcuni elementi come la Campagna in multiplayer cooperativo e la modalità Forgia arriveranno successivamente, mentre il multiplayer sembra già in ottime condizioni, considerando i buoni risultati raggiunti con la beta.

Il video pubblicato oggi effettua una panoramica su diversi aspetti della Campagna di Halo Infinite, con un montaggio di varie sezioni e scene anche per mostrare le varie situazioni in cui ci possiamo trovare all'interno del gioco, che a quanto pare sono veramente tante e variegate. 343 Industries la considera la "più vasta campagna" mai vista nella serie, nonché la prima strutturata all'interno di un open world.

Master Chief è impegnato nella ricerca di Cortana e nella scoperta di cosa si cela all'interno di Zeta Halo, la vasta ambientazione in cui si svolgono gli eventi di Halo Infinite. Nel video è possibile vedere la varietà di ambientazioni in cui è possibile trovarsi e la quantità di armi, veicoli e strumenti che Master Chief può utilizzare nella sua missione.

Vediamo dunque sezioni di esplorazione, frammenti di storia e ovviamente scontri a fuoco, sia a piedi che a bordi dei vari veicoli, oltre ad alcune soluzioni particolari del gameplay per il nuovo capitolo, che si presenta davvero imponente come dimensioni.