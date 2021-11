GTA: The Trilogy Definitive Edition troppo scuro? Come risolvere il problema

GTA: The Trilogy Definitive Edition è troppo scuro? Sembra effettivamente che la remaster soffra di una regolazione sbagliata della luminosità, ma come risolvere il problema? In realtà è molto semplice.

Basterà infatti mettere in pausa GTA: The Trilogy Definitive Edition (qui tutto quello che dovete sapere sulla raccolta), scorrere le tab con i tasti dorsali del controller fino a raggiungere la voce "grafica" e lì abbassare al massimo il livello di contrasto.

Avevate pensato piuttosto di alzare la luminosità, giusto? In realtà tale modifica non produce grandi risultati, ma immaginiamo che un aggiornamento sistemerà la questione in via definitiva.

GTA: The Trilogy Definitive Edition, il menu di pausa catturato dall'utente Just1MoreGameXB

Piuttosto atteso dai fan della serie Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition è disponibile da ieri in formato digitale su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. La versione retail arriverà a dicembre.

