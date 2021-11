GTA 3 - Definitive Edition: tutti i trucchi per PS5, PS4, Xbox Series X, One, Switch e PC

Ecco tutti i trucchi di GTA 3: Definitive Edition, della GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

In questo articolo troverete tutti i trucchi di GTA 3 Definitive Edition, uno dei giochi della raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I trucchi sono una vecchia tradizione molto cara ai giocatori di lunga data dei giochi Rockstar Games e fortunatamente è stata mantenuta quasi del tutto inalterata in questa riedizione. Forse alcuni di voi ricordano ancora a memoria le varie combinazioni, ma in ogni caso di seguito trovate l'elenco di tutti trucchi e codici di GTA 3, grazie ai quali potrete ottenere istantaneamente soldi e armi a palate, azzerare il vostro livello ricercato oppure far partire una rivolta tra gli NPC, magari armandoli anche di tutto punto, giusto per rendere le cose un po' più interessanti. Tenete presente che attivando i trucchi in GTA 3 vi precluderete la possibilità di ottenere i Trofei/obiettivi del gioco. Quindi vi consigliamo di creare un file di salvataggio a parte o comunque di conservarne uno "pulito" nel caso teniate a cuore questo particolare aspetto.

GTA 3 – Definitive Edition, i trucchi per PS4 e PS5 GTA 3 Definitive Edition, Claude Di seguito trovate tutti i trucchi per le versioni PS4 e PS5 di GTA 3 Definitive Edition. Per attivarli vi basterà premere in successione le combinazioni di tasti che trovate di seguito. Generali Trucco Combinazione 250.000 dollari R2, R2, L1, L1, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Cambia skin del personaggio sinistra, giù, sinistra, su, L1, L2, su, sinistra, giù, destra Aumenta livello ricercato R2, R2, L1, R2, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra Diminuisci livello ricercato R2, R2, L1, R2, su, giù, su, giù, su, giù Armatura al massimo R2, R2, L1, L2, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Salute al massimo R2, R2, L1, R1, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Velocizza il tempo di gioco Cerchio, Cerchio, Cerchio, Quadrato, Quadrato, Quadrato, Quadrato, Quadrato, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo Velocizza gameplay Triangolo, su, destra, giù, Quadrato, L1, L2 Rallenta gameplay Triangolo, su, destra, giù, Quadrato, R1, R2 Tutte le armi R2, R2, L1, R2, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Teste giganti su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, Cerchio, X Veicoli Trucco Combinazione Veicoli volanti destra, R2, Cerchio, R1, L2, giù, L1, R1 Migliora manovrabilità R1, L1, R2, L1, sinistra, R1, R1, Triangolo Carrarmato Cerchio, Cerchio, Cerchio, Cerchio, Cerchio, Cerchio, R1, L2, L1, Triangolo, Cerchio, Triangolo NPC Trucco Combinazione Gli NPC ti attaccano giù, su, sinistra, su, X, R1, R2, L1, L2 Gli NPC trasportano armi R2, R1, Triangolo, X, L2, L1, su, giù Scoppia una rivolta giù, su, sinistra, su, X, R1, R2, L2, L1 Meteo Trucco Combinazione Nuvoloso L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Quadrato Pioggia L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Cerchio Nebbia L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, X Sereno L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, Triangolo

GTA 3 - Definitive Edition: i trucchi per Xbox Series X|S e Xbox One GTA 3 Definitive Edition, un inseguimento Di seguito trovate tutti i trucchi per le versioni Xbox Series X|S e Xbox One di GTA 3 Definitive Edition. Per attivarli vi basterà premere in successione le combinazioni di tasti che trovate di seguito. Generali Trucco Combinazione 250.000 dollari RT, RT, LB, LB, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Cambia skin del personaggio destra, giù, sinistra, su, LB, LT, su, sinistra, giù, destra Aumenta livello ricercato RT, RT, LB, RT, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra Diminuisci livello ricercato RT, RT, LB, RT, su, giù, su, giù, su, giù Armatura al massimo RT, RT, LB, LT, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Salute al massimo RT, RT, LB, RB, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Velocizza il tempo di gioco B, B, B, X, X, X, X, X, LB, Y, B, Y Velocizza gameplay Y, su, destra, giù, X, LB, LT Rallenta gameplay Y, su, destra, giù, X, RB, RT Tutte le armi RT, RT, LB, RT, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Teste giganti Su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B, A Veicoli Trucco Combinazione Veicoli volanti destra, RT, B, RB, LT, giù, LB, RB Migliora manovrabilità RB, LB, RT, LB, sinistra, RB, RB, Y Carrarmato B, B, B, B, B, B, RB, LT, LB, Y, B, Y NPC Trucco Combinazione Gli NPC ti attaccano giù, su, sinistra, su, A, RB, RT, LB, LT Gli NPC trasportano armi RT, RB, Y, A, LT, LB, su, giù Scoppia una rivolta giù, su, sinistra, su, A, RB, RT, LT, LB Meteo Trucco Combinazione Nuvoloso LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Pioggia LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B Nebbia LB, LT, RB, RT, RT, LT, A Sereno LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

GTA 3 - Definitive Edition: i trucchi per Nintendo Switch GTA 3 Definitive Edition, il lanciafiamme Di seguito trovate tutti i trucchi per la versione Nintendo Switch di GTA 3 Definitive Edition. Per attivarli vi basterà premere in successione le combinazioni di tasti che trovate di seguito. Generali Trucco Combinazione 250.000 dollari ZR, ZR, L, L, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Cambia skin del personaggio destra, giù, sinistra, su, L, ZL, su, sinistra, giù, destra Aumenta livello ricercato ZR, ZR, L, ZR, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra Diminuisci livello ricercato ZR, ZR, L, ZR, su, giù, su, giù, su, giù Armatura al massimo ZR, ZR, L, ZL, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Salute al massimo ZR, ZR, L, R, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Velocizza il tempo di gioco A, A, A, Y, Y, Y, Y, Y, L, X, A, X Velocizza gameplay X, su, destra, giù, Y, L, ZL Rallenta gameplay X, su, destra, giù, Y, R, ZR Tutte le armi ZR, ZR, L, ZR, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù, destra, su Teste giganti su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, A, B Veicoli Trucco Combinazione Veicoli volanti destra, ZR, A, R, ZL, giù, L, R Migliora manovrabilità R, L, ZR, L, sinistra, R, R, X Carrarmato A, A, A, A, A, A, R, ZL, L, X, B, X NPC Trucco Combinazione Gli NPC ti attaccano giù, su, sinistra, su, B, R, ZR, L, ZL Gli NPC trasportano armi ZR, R, X,B, ZL, L, su, giù Scoppia una rivolta giù, su, sinistra, su, B, R, ZR, ZL, L Meteo Trucco Combinazione Nuvoloso L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y Pioggia L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A Nebbia L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, B Sereno L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X