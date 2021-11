GTA The Trilogy: alcuni trucchi sono stati rimossi, per "problemi tecnici"

Da oggi sono disponibili i tre giochi inclusi in GTA The Trilogy, la versione remaster dei classici Grand Theft Auto di Rockstar Games. La compagnia ha però dato un "brutta" notizia ai fan: a causa di una serie di problemi tecnici, alcuni dei trucchi (o cheat, se preferite) dei tre giochi sono stati rimossi.

Quali sono i trucchi eliminati? Non è possibile saperlo al momento. Il rappresentate di Rockstar Games, che ha parlato a USA Today, ha affermato di non voler svelare i dettagli ai giocatori, in quanto andare alla ricerca dei trucchi è divertente e non vuole rovinare la sorpresa ai fan. Non è nemmeno chiaro il numero esatto di trucchi rimossi: si parla di "un paio", quindi non dovrebbero essere troppi.

Elicotteri in GTA The Trilogy

Il portavoce di Rockstar ha però anche affermato di non poter confermare o smentire che siano presenti nuovi trucchi. Ufficialmente non abbiamo quindi alcuna informazione in merito, però è curioso che non abbia smentito la presenza di novità; è da considerarsi come una conferma non ufficiale di novità in GTA The Trilogy? I fan dovranno giocare e scoprire la verità in prima persona.

Parlando sempre di Grand Theft Auto Trilogy: video confronto mostra tutte le migliore grafiche, dai 60 FPS al DLSS. Ecco invece le immagini della versione Nintendo Switch che ne mostrano la grafica.