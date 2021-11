Epic Games Store: gioco gratis dell'11 novembre 2021 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 11 novembre 2021. Come già preannunciato la settimana scorsa il titolo in questione è in verità un contenuto, più che un gioco vero e proprio: si tratta infatti dell'Epic Pack della Season 4 di Rogue Company, una serie di elementi da utilizzare all'interno dello sparatutto Rogue Company.

Potrete riscattare il gioco gratis PC dall'Epic Games Store del 11 novembre 2021 entrando nella pagina dedicata del negozio, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher dello store e accedere al negozio direttamente da lì. Avete tempo fino a giovedì prossimo, ovvero il 18 novembre 2021 per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Rogue Company è un è uno sparatutto action in terza persona con elementi tattici, distribuito come free-to-play e realizzato da Hi-Rez Studios e First Watch Games. Nel gioco ci troviamo a interpretare uno dei vari agenti d'élite presenti a scelta, ognuno caratterizzato da specifiche abilità e stili di combattimento. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Rogue Company.

L'Epic Pack della Season Four, in particolare, consente di sbloccare i personaggi Switchblade e Scorch, due Rogue particolarmente potenti e caratterizzati dalla capacità di incenerire gli avversari con fiamme e napalm. All'interno del pacchetto è anche inclusa la skin "Inferno Imp" per Switchblade e 20.000 punti esperienza del Battle Pass.

Leggiamo di seguito la descrizione ufficiale di Rogue Company: Epic Pack dell'Epic Games Store:

Dai il via alla Stagione 4 con questo pacchetto GRATUITO di Epic Games! Sblocca Switchblade e Scorch, due focosi Rogue che inceneriscono i nemici con fuoco e napalm! In più: il costume Inferno Imp di Switchblade e 20.000 PX del Pass Battaglia. Tutto GRATIS!

Caratteristiche principali