Rogue Company, la recensione

Solo qualche settimana fa vi avevamo parlato in anteprima di Rogue Company, lo sparatutto in terza persona di Hi-Rez pensato per andare a catturare una nicchia di mercato attualmente scoperta su console. Perché se è vero che su PC sono tantissimi, forse pure troppi, gli esponenti di shooter competitivi, sulle piattaforme casalinghe la situazione è ben diversa, soprattutto su Nintendo Switch. Il rapporto con i titoli multipiattaforma per il publisher americano non è comunque nuovo ed era quindi abbastanza prevedibile trovarsi tra le mani un titolo che sapesse gestire bene le criticità di ogni diversa console, per poi dare il meglio ovviamente su PC. Tutte le versioni esistenti però sono accomunate dall'assenza totale di barriere, il che vuol dire che il vostro account potrete spostarlo di volta in volta a seconda di dove preferite giocare, mantenendo i progressi e trovandovi a competere con un pool di giocatori unico. La community insomma non sarà divisa, come spesso invece abbiamo visto accadere ultimamente, andando così a diminuire la possibilità che i server si svuotino più velocemente del dovuto nel caso in cui il titolo non riesca a fare breccia. Tuttavia le possibilità che il gioco possa fare molto più delle aspettative ci sono davvero tutte, vediamo perché nella nostra recensione di Rogue Company .

Niente rivoluzione ma…

Parliamoci chiaro sin da subito: Rogue Company non è e non vuole essere una rivoluzione per gli sparatutto competitivi a squadre. Si gioca quattro contro quattro, in modalità tutto fuorché che originali (al momento una sorta di Deathmatch a ticket e una modalità Search & Destroy) e anche i personaggi sono un gran mischione tra quelli visti in Valorant, Rainbow Six Siege e decine di altri sparatutto sui generis che abbiamo avuto modo di giocare negli ultimi anni. Questo non vuol dire che i Rogue siano brutti o modellati male, semplicemente li abbiamo trovati poco incisivi e scarsamente carismatici. Un problema marginale quando il gioco funziona, ma che comunque chiude diverse finestre alla diffusione del prodotto, senza quella possibilità almeno per ora di far desiderare ai giocatori di affezionarsi ai propri alter ego.

Nelle nostre ore di gioco dei tredici Rogue disponibili giusto un paio ci sono rimasti impressi, ma anche quelli sono lontanissimi dal character design di Riot e Blizzard. Il risvolto di questa cosa però è che finalmente, prima di giocare, si guarda più alle abilità e agli armamenti a disposizione, cercando di capire quale possa fare maggiormente al caso nostro. Nel titolo Hi-Rez infatti tutti i personaggi hanno abilità attive, passive e equipaggiamenti in combinazioni uniche per un concept che ci ha sinceramente soddisfatto. I personaggi più corazzati hanno armi con un alto volume di fuoco mentre quelli basati sulla mobilità imbracciano fucili a pompa e mitragliette molto più utili nelle distanze ravvicinate.

Ad essere sinceri, sebbene non esista ancora un META ben definito, ci si trova a poter giocare quasi liberamente ogni personaggio e buoni risultati possono arrivare anche solo dalla corretta lettura delle mappe e della rotazione tra i vari obiettivi. Questo, ovviamente, non vuol dire che con il passare del tempo e con l'aumentare del numero dei rogue disponibili non saliranno alla ribalta composizioni di team più performanti ma, almeno per il momento, potete giocare qualsiasi combattente senza sentirvi in netta difficoltà.