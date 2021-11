GTA The Trilogy, immagini della versione Nintendo Switch mostrano la grafica

Una scena di GTA The Trilogy

GTA The Trilogy è la nuova versione di tre classici capitoli della saga Rockstar, che saranno disponibili su PC, console PlayStation, Xbox, mobile e anche Nintendo Switch. Parlando proprio di quest'ultima console, Rockstar ha condiviso una serie di immagini, che potete vedere qui sopra e qui sotto.

Ovviamente, la versione Nintendo Switch di GTA The Trilogy non sarà quella con la componente grafica migliore, ma non per questo i risultati del lavoro di remaster sono da disdegnare. Inoltre, la versione Switch della trilogia permette l'utilizzo del touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menù; si può anche prendere la mira tramite il giroscopio di Nintendo Switch.

