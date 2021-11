GTA: The Trilogy Definitive Edition, nuove immagini da Rockstar

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition si mostra finalmente con nuove immagini ufficiali, pubblicate da Rockstar Games quando mancano ormai soltanto poche ore al lancio della raccolta.

I materiali arrivano dopo il leak con il video di gameplay di GTA: The Trilogy, episodio clamoroso ma inevitabile, che ha per forza di cose creato l'esigenza di colmare una mancanza inspiegabile da parte del team inglese.

Le GIF celebrative di GTA: The Trilogy non sono infatti state ritenute sufficienti da parte degli utenti che si accingono ad acquistare la remaster praticamente a scatola chiusa, e che avrebbero voluto vedere i giochi in azione.

I nuovi scatti mostrano i personaggi e le ambientazioni di GTA 3, San Andreas e Vice City, evidenziando il lavoro di rimasterizzazione effettuato dagli sviluppatori sulle texture e gli shader, ma non solo.

Sappiamo infatti che i tre titoli si spingeranno fino a 4K e 60 fps sulle piattaforme next-gen, introducendo anche dei miglioramenti sul fronte del gameplay suggeriti anche da alcune delle immagini.

L'appuntamento con l'uscita di GTA: The Trilogy - Definitive Edition è fissato a domani, 11 novembre, nelle versioni digitali per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, mentre il debutto in formato retail è atteso per il 7 dicembre.