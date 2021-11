Star Citizen, Cloud Imperium Games si espande: nuova sede da 1.000 persone a Manchester

Cloud Imperium Games, lo studio indipendente al lavoro su Star Citizen e Squadron 42, ha annunciato un massiccio piano di crescita che inizierà con l'apertura di una nuova sede a Manchester che ospiterà entro i prossimi anni un team di ben 1.000 persone.

Il complesso che ospiterà lo studio aprirà i battenti a maggio del prossimo anno e ospiterà inizialmente i 400 dipendenti di Cloud Imperium Games attualmente locati nel quartier generale di Wilmslow, Cheshire. Da quel momento in poi inizierà una rapida espansione dello studio, che conta di creare 700 posizioni lavorative entro la fine del 2023. Di seguito uno scatto della nuova sede di Imperium Cloud Games.

La nuova sede di Manchester di Cloud Imperium Games

Tra le posizioni ricercate troviamo programmatori,artisti, animatori, sceneggiatori, designer, producer e specialisti del comparto sonoro, con l'obiettivo di accogliere nella nuova sede di Manchester complessivamente 1.000 dipendenti entro la fine del 2026.

Questa massiccia espansione è sostenuta dall'imponente campagna crowdfunding di Star Citizen, che recentemente ha superato il tetto dei 400 milioni di dollari raccolti, e indubbiamente porterà dei benefici per la realizzazione del gioco, così come per Squadron 42 e gli eventuali progetti futuri di Cloud Imperium Games.