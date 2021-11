GTA: The Trilogy Definitive Edition, tutto quello che dovete sapere sulla remaster

GTA: The Trilogy Definitive Edition sta per fare il proprio debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, e Rockstar Games ha pubblicato tutte le informazioni relative all'attesa remaster.

"Tre città iconiche, tre storie epiche. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition comprende tre titoli classici, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, migliorati per una nuova generazione", si legge nel documento, arrivato in concomitanza con le nuove immagini di GTA: The Trilogy Definitive Edition.

"Trasportando le location classiche di Liberty City, Vice City e San Andreas sulle piattaforme più recenti, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition introduce nuovi comandi moderni ispirati a GTA V, oltre a miglioramenti grafici, come texture perfezionate e migliorie ambientali, funzionalità specifiche per le varie piattaforme."

GTA: The Trilogy - Definitive Edition, un frenetico inseguimento

Di che funzionalità si tratta? "La mira con giroscopio per Nintendo Switch, il supporto alla risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X, il supporto NVIDIA DLSS per PC e molto altro", spiega il documento di Rockstar Games.

"Pionieri indiscussi dei giochi open world immersivi in tre dimensioni, Grand Theft Auto III e i suoi sequel hanno introdotto libertà senza precedenti e sequenze di gioco non lineari combinate con una narrazione cinematografica acclamata dal pubblico e dalla critica. Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition rende onore all'esperienza dei titoli originali, rinnovando l'esperienza di gioco per renderla accessibile a nuove generazioni di fan."

"Con il 20° anniversario della pubblicazione di GTA III, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition celebra l'eredità della serie che ha ridefinito l'intrattenimento interattivo e ha aiutato a portare i videogiochi al centro della cultura pop."

GTA: The Trilogy Definitive Edition, due personaggi principali

Caratteristiche

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition comprende migliorie a 360 gradi per tutti e tre i titoli, tra cui:

Un'esperienza di gioco migliorata, che rende più semplice che mai cimentarsi con questi titoli leggendari, e include:



Comandi ispirati a GTA V

Comandi dedicati alle armi e alla mira perfezionati, con migliorie alle sparatorie dai veicoli in corsa in GTA: San Andreas

Ruote di selezione aggiornate per le stazioni radio e le armio Mini-mappe rinnovate con una navigazione migliorata, che consente ai giocatori di impostare indicatori per le destinazioni

La possibilità di ritentare subito una missione fallita

Obiettivi e trofei aggiornati

In più, nuovi Premi per i membri del Social Club di Rockstar Games

E nuove lingue supportate, tra cui inglese, spagnolo (Spagna), polacco, cinese semplificato, francese, russo, coreano, italiano, giapponese, cinese tradizionale, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo (Messico)

GTA: The Trilogy - Definitive Edition, la ruota di selezione delle armi

Esperienza visiva migliorata, con grafiche perfezionate e fedeltà superiore in tutti e tre i giochi. Tra cui:



Texture di risoluzione superiore dai giocatori alle armi, dai veicoli alle strade e per molti altri elementi, in grado di garantire una maggiore resa dei dettagli

Un sistema di illuminazione completamente rinnovato, con ombre e riflessi migliorati e altro ancora

Effetti ambientali perfezionati, come quelli legati all'acqua e al tempo atmosferico o Maggiori dettagli per alberi e fogliame

Distanze di visualizzazione superiori, per assicurare nuovi livelli di profondità e di definizione

In più, funzioni specifiche per le piattaforme di gioco, tra cui:



Supporto alla risoluzione 4K con prestazioni fino a 60 FPS per PlayStation 5 e Xbox Series X

Supporto NVIDIA DLSS per PC

Uso del touch screen per lo zoom, per muovere la visuale e per selezionare i menu, oltre alla mira con giroscopio per Nintendo Switch

GTA: The Trilogy - Definitive Edition, uno sguardo alle ambientazioni

Grand Theft Auto III

Tutto ha inizio a Liberty City. Con la rivoluzionaria libertà di andare ovunque e rapinare chiunque, Grand Theft Auto III ti mette al centro di un mondo criminale in cui farti strada... se ne avrai il coraggio.

Uscito il 22 ottobre 2001, Grand Theft Auto III è stato il vero e proprio capostipite dell'approccio di Rockstar Games all'ideazione di mondi dettagliati in tre dimensioni, in grado di offrire una libertà senza precedenti e una meccanica di gioco non lineare, combinata con una narrazione ricca e cinematografica.

Nel mondo vivo di Liberty City, Grand Theft Auto III ha pure migliorato le iconiche stazioni radio, ognuna con una playlist curatissima e un DJ. Nell'anno della sua pubblicazione Grand Theft Auto III è stato il gioco per PlayStation 2 con la valutazione più alta di sempre e il più venduto su console, inaugurando una nuova era del mondo dei videogiochi e catapultando la serie al centro del dibattito culturale.

GTA: The Trilogy - Definitive Edition, una sequenza di azione in moto

Grand Theft Auto: Vice City

Benvenuti negli anni '80. Il decennio delle pettinature voluminose e dei vestiti color pastello vede l'ascesa di un uomo nella gerarchia della criminalità. Grand Theft Auto torna con la storia di tradimento e vendetta di Tommy Vercetti, in una città tropicale immersa nelle luci al neon e ricca di eccessi e opportunità.

Regalando alla saga un'immersività mai vista prima, ricca di dettagli e di satira sull'America degli anni '80, Grand Theft Auto: Vice City ha presentato al pubblico un protagonista interamente doppiato, Tommy Vercetti, e ha introdotto la possibilità di costruire un impero criminale attraverso proprietà e attività commerciali sparse per la città oltre a una delle colonne sonore più iconiche della storia dei videogiochi; per finire, è stato il gioco più venduto del 2002, il suo anno di uscita.

Grand Theft Auto: San Andreas

Cinque anni fa, Carl "CJ" Johnson è fuggito da Los Santos, San Andreas, una città straziata da bande, droga e corruzione. Siamo nei primi anni '90. CJ deve tornare a casa: sua madre è stata assassinata, la sua famiglia è a pezzi e i suoi amici d'infanzia stanno per fare una brutta fine.

Al suo ritorno la polizia lo incastra per omicidio, costringendolo ad affrontare un viaggio attraverso tutto lo stato di San Andreas per salvare la sua famiglia e prendere il controllo della città nel nuovo capitolo della serie che ha cambiato le regole del gioco.

Il gioco per PlayStation 2 più venduto di tutti i tempi, Grand Theft Auto: San Andreas è stato il primo capitolo della trilogia a includere tre città diverse, ognuna circondata e divisa dalle altre da una natura realistica e lussureggiante.

Oltre alle sparatorie al volante tipiche della serie, Grand Theft Auto: San Andreas ha presentato al pubblico un sistema di progressione del personaggio, rendendo possibile modificare l'aspetto e le abilità di CJ tramite la partecipazione ad alcune attività e missioni e rendendo ancora più centrale il suo ruolo.

Inoltre nella Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ci saranno oltre 200 canzoni, ecco la lista completa.