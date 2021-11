GameStop e Milan Games Week: una valanga di offerte su videogiochi, console e accessori

GameStop sarà partner ufficiale della Milan Games Week 2021, la fiera videoludica più importante d'Italia che tornerà finalmente dal vivo dal 12 al 14 novembre alla Fiera Milano Rho, e per l'occasione proporrà una vasta gamma di offerte, con tantissimi sconti su videogiochi, console, accessori, nonché promozioni legate alle prenotazioni dei titoli più attesi dei prossimi mesi per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per approfittare delle promozioni della Milan Games Week 2021 è necessario essere registrati al programma Loyalty GS+ a cui potrete registrarvi gratuitamente online o presso un punto vendita GameStop. È possibile effettuare fin da subito l'upgrade al Lv. 3 a soli 16,98 euro per accedere a promozioni esclusive, news in anteprima extravalutazioni sull'usato e molto altro ancora. A questo indirizzo troverete maggiori dettagli in merito.

Gli sconti sono davvero tantissimi e includono alcune dei videogiochi più importanti usciti negli ultimi mesi, come ad esempio Forza Horizon 5 per Xbox One a 39,98 euro, Deathloop per PS5 a 29,98 euro, Metroid Dread e Shin Megami Tensei V a 49,98 euro. Ecco una selezione delle offerte più interessanti:

Forza Horizon 5 - 39,98 euro

- 39,98 euro Metroid Dread - 49,98 euro

- 49,98 euro Deathloop - 29,98 euro

- 29,98 euro Marvel's Guardians of the Galaxy - 39,98 euro

- 39,98 euro Shin Megami Tensei V - 49,98 euro

- 49,98 euro FIFA 22 - 49,98 euro

- 49,98 euro Back 4 Blood - 39,98 euro

- 39,98 euro Far Cry 6 - Yara Edition - 49,98 euro

- 49,98 euro Assassin's Creed Valhalla - 29,98 euro

- 29,98 euro Tales of Arise - 59,98 euro

- 59,98 euro Ratchet & Clanck: Rift Apart - 59,98 euro

- 59,98 euro Returnal - 59,98 euro

- 59,98 euro Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ultimate Edition - 59,98 euro

- Ultimate Edition - 59,98 euro Animal Crossing: New Horizons - 44,98 euro

Milan Games Week 2021, la locandina della fiera videodulica più grande d'Italia

Le promozioni GameStop per la Milan Games Week 2021 includono anche sconti su console, come Xbox Series S a 279,98 euro e Nintendo Switch a 269,98 euro, nonché accessori, come controller e cuffie.

Ma non è finita qui, infatti saranno disponibili delle offerte davvero allettanti per i giochi in prenotazione in uscita nei prossimi mesi, grazie alle quali, potrete preordinare titoli del calibro di Elden Ring e Rainbow Six Extraction Deluxe Edition a 49,98 euro oppure Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 per PS5 a 59,98 euro, giusto per fare qualche esempio.

Le offerte sono davvero tantissime: potrete visualizzare l'elenco completo di tutti gli sconti sulla pagina dedicata di GameStop, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

In collaborazione con GameStop