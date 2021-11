Forspoken: aperta la pagina Steam, niente doppiaggio in italiano

Square Enix ha aperto la pagina Steam di Forspoken, invitando tutti gli utenti PC a metterlo nella lista dei desideri. Interessante il fatto che nella tabella delle lingue supportate venga indicata la mancanza del doppiaggio in italiano.

Purtroppo attualmente non sono riportate informazioni particolarmente nuove sul gioco, di cui però viene ribadita l'uscita nella primavera del 2022, in data ancora da destinarsi. Per il resto non è ancora possibile prenotarlo e non ci sono requisiti di sistema.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Forspoken:

Senza sapere come, Frey Holland viene trasportata da New York alla terra mozzafiato di Athia, da cui non riesce a fuggire. Con un braccialetto magico e senziente avvolto inspiegabilmente attorno al suo polso, Frey scopre di poter lanciare potenti incantesimi e usare la magia per attraversare i vasti paesaggi di Athia. Frey soprannomina il suo nuovo compagno metallico "Cuff" e cerca di trovare la strada per tornare a casa.

CARATTERISTICHE

Un open-world bellissimo e crudele

Esplora i regni pieni di vita di Athia, una terra mozzafiato piena di paesaggi spettacolari e creature aliene portate in vita grazie a una grafica meravigliosa e delle tecnologie all'avanguardia.

Un arsenale di incantesimi personalizzabili

Affronta mostri contorti in battaglie magiche con una vasta serie di abilità potenti che si adattano a vari stili di gioco, da quelli più veloci ed emozionanti a quelli più strategici e metodici.

Parkour intuitivo e a colpi di magia

Arrampicati sulle pareti, balza tra i canyon, salta da altezze da capogiro e scatta tra vasti paesaggi. Le abilità uniche di Frey le permettono di attraversare l'open-world con facilità.

Pagina Steam di Forspoken