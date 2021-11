Outriders: novità in arrivo in un live stream

Il 15 novembre 2021 alle 18:00, ora italiana, Square Enix trametterà uno streaming dedicato a Outriders, per illustrare le novità in arrivo per il gioco. Era da prima dell'uscita che non gli dedicava spazio, tanto che molti videogiocatori lo avevano dato per morto.

Di cosa si parlerà? Intanto del primo aggiornamento gratuito, definito "colossale", poi dei miglioramenti apportati al gioco negli ultimi mesi. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

SQUARE ENIX è lieta di annunciare che un nuovo broadcast di OUTRIDERS andrà in onda prossima settimana, il 15 novembre. È il primo broadcast dall'uscita di OUTRIDERS, l'intenso sparatutto GdR dove la sopravvivenza richiede brutalità di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e BULLETSTORM, e Square Enix External Studios, gli ideatori di SLEEPING DOGS e JUST CAUSE.

Il prossimo broadcast di OUTRIDERS proporrà ai giocatori un primo sguardo al colossale aggiornamento gratuito in arrivo in OUTRIDERS, nonché una panoramica di tutti i miglioramenti apportati al gioco sin dall'uscita ad aprile scorso. Sintonizzati per scoprire di più sul futuro di OUTRIDERS.

Il broadcast di OUTRIDERS sarà disponibile lunedì 15 novembre alle 18:00. Guardalo su: www.twitch.tv/squareenix

Per il resto vi ricordiamo che Outriders è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Stadia.