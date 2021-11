Smartphone realme GT: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, 120Hz AMOLED

Continua l'Early Black Friday 2021 e su Amazon è ora disponibile un'offerta su uno smartphone realme GT con schermo Super AMOLED a 120Hz e tripla fotocamera da 64 MP. Lo sconto è di 100€, ovvero del 20%.

Offerta Amazon realme GT Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, Display Super AMOLED a 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, T... € 499,0 € 399,0 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno per questo smartphone è 499€. Negli ultimi mesi su Amazon è stato messo in offerta in modo regolare, ma quello odierno è il prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questo smartphone realme GT monta un processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, un display Super AMOLED a 120 Hz. Dispone di una frequenza di campionamento del tocco pari a 360 Hz, il 100% dell'ampia gamma cromatica P3 e il 98% di saturazione NTSC. Con la ricarica SuperDart da 65 W, dopo soli 3 minuti di carica si può usare lo smartphone per altri 51 minuti (batteria da 4.500 mAh, 14 ore di autonomia guardando video). Dispone di due altoparlanti Dolby Atmos. Il sistema di raffreddamento in acciaio inossidabile permette di velocizzare la circolazione interna del vapore acqueo e di ottimizzare la dissipazione del calore, anche grazie a un grosso dissipatore che copre al 100% la fonte di calore interna.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

smartphone realme GT

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.