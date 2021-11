CrossfireX per Xbox Series X|S e PC: Remedy aggiorna sullo stato dei lavori

CrossfireX resta ancora un argomento misterioso per quanto riguarda le prossime uscite su Xbox Series X|S e PC, considerando che dal suo ultimo posticipo dell'anno scorso non si sono avute notizie precise sulla sua uscita, dunque accogliamo volentieri un aggiornamento sullo stato dei lavori da parte di Remedy Entertainment, che si sta occupando della campagna single player del gioco.

Non c'è ancora una data di uscita precisa, ma questa non dovrebbe essere molto lontana: il CEO di Remedy, Tero Virtala, parlando dello stato attuale dei vari progetti della compagnia ha menzionato anche CrossfireX, riferendo che sia il proprio team che Smilegate sono concentrati al momento sulle fasi finali dello sviluppo, principalmente sulla fase si ripulitura e testing sia per il single player che per il multiplayer.

Secondo quanto riferito da Virtala, CrossfireX si trova in una fase di "preparazione al lancio", e al momento è rimasto "poco lavoro di sviluppo ancora da effettuare", facendo capire che la parte creativa e di programmazione è praticamente conclusa e ora si tratta soprattutto di finalizzare il tutto.

CrossfireX, la spettacolare Campagna single player è sviluppata da Remedy Entertainment

L'uscita del gioco - o meglio dei giochi, visto che Campagna e multiplayer sono considerati di fatto due titoli staccati - è dunque in avvicinamento ma ancora non ci sono dettagli precisi su quando arriveranno sul mercato. In ogni caso, qualsiasi annuncio riguardante la data di uscita verrà fatto da Smilegate, essendo responsabile della serie.

Di CrossfireX avevamo visto il trailer del multiplayer alla Gamescom 2021, per il resto eravamo rimasti all'anteprima della Campagna targata Remedy.