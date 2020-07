CrossfireX, anteprima della Campagna targata Remedy

CrossfireX sta assumendo i contorni di un caso particolare all'interno del catalogo di Xbox Series X, cosa che è emersa più chiaramente dopo la presentazione della Campagna avvenuta nel corso dell'Xbox Game Showcase, dimostrando come anche questa caratteristica, all'apparenza secondaria per il tipo di gioco in questione, stia ricevendo invece un'enorme attenzione da parte degli sviluppatori. D'altra parte, se si mette in piedi una collaborazione con Remedy Entertainment per la creazione di una singola componente di un gioco, si capisce come Smilegate e anche la stessa Microsoft stiano puntando in maniera particolare su questo titolo come elemento di spicco della lineup. Il caso particolare è dunque questo: Crossfire è un vero e proprio fenomeno di massa in Asia, dove è rimasto lo sparatutto multiplayer di gran lunga più popolare dal 2007 a oggi, pur essendo praticamente sconosciuto al di fuori di tale continente.





Per lanciare la serie in occidente, oltre che semplicemente portare da queste parti la struttura consolidata che ha reso celebre il brand in casa, gli sviluppatori hanno deciso di puntare sulle caratteristiche opposte a quelle che hanno reso famoso Crossfire, ovvero una modalità Campagna con storia dal taglio cinematografico. Per costruire questa componente, evidentemente non troppo nelle corde di Smilegate che ha sempre puntato su altri elementi per la serie, la compagnia coreana ha deciso di rivolgersi a un team esperto nell'ambito delle esperienze single player o comunque story driven come Remedy Entertainment e i risultati a quanto pare si vedono. La Campagna di CrossfireX, già a una prima occhiata, si dimostra ben più che una semplice aggiunta accessoria, rappresentando un elemento caratterizzante del gioco, che potrebbe spingere anche molti giocatori poco avvezzi al multiplayer competitivo ad entrare nel mondo di Crossfire.

Distribuita a episodi, il piano di Remedy è di avere i primi due capitoli pronti al lancio del gioco principale, che non ha ancora una data ma dovrebbe arrivare entro il 2020 e probabilmente in prossimità con l'uscita di Xbox Series X. Ognuno dei due episodi dovrebbe durare circa tre ore, ma non sono ancora noti i piani sulla progressione futura della mini-serie.