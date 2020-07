The Witcher 3, una Yennefer eccezionale nel cosplay dell'italiana mogucosplay

Diversi personaggi di The Witcher 3, celebre RPG di CD Projekt, sono rimasti ben impressi nella memoria dei giocatori: Triss Merigold e Yennefer di Vengerberg, per esempio. A quest'ultima ha dedicato particolarmente attenzione anche un'artista italiana. Con un cosplay, naturalmente.

Si tratta della cosplayer mogucosplay: come ci ricorda il suo profilo Instagram, ha più volte prestato attenzione anche al mondo dei videogames, soprattutto in collaborazione con Blizzard. Per questo motivo il suo cosplay dedicato a Yennefer è eccezionale: la scena che vi proponiamo, un primo piano del personaggio femminile in questione, sembra presa di peso direttamente da The Witcher 3. Oltre agli abiti e all'interpretazione, è bene notare anche la presenza di due tomi voluminosi sulla scrivania: sono dettagli che rendono ancora più credibile il contesto.

Chiaramente ci interessa conoscere la vostra opinione,che potrete esprimere poco più avanti nel campo dedicato ai commenti. Non prima di aver dato un'occhiata all'immagine del cosplay di Yennefer né prima di avervi ricordato altri costumi a tema videogames che potete facilmente trovare sulle nostre pagine: