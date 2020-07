CrossfireX su Xbox Series X andrà a 60FPS, ma il trailer della campagna era su PC

Secondo Richard Leadbetter di Digital Foundry, CrossfireX girerà a 60FPS su Xbox Series X. Ma il trailer della campagna che è stato mostrato da Remedy durante l'Xbox Games Showcase è stato girato utilizzando la versione PC del gioco.

Questo, sempre secondo il fondatore di Digital Foundry, non dovrebbe andare ad incidere sulla qualità finale dell'esperienza console, ma la poca limpidezza con la quale Microsoft ha gestito la comunicazione del suo Xbox Games Showcase è, probabilmente, il problema principale dell'evento. Ovvero la cosa che ha gettato un po' di ombre sui tanti eccellenti giochi mostrati.

Per esempio, di CrossfireX si è scoperto che il multiplayer farà parte dell'Xbox Game Pass, ma la campagna sviluppata da Remedy, che è stata l'unica cosa mostrata durante l'evento, dovrà essere acquistata a parte. Un altro elemento che è emerso in queste ore è il fatto che il gioco mostrato non girasse su Xbox Series X: CrossfireX "sarà a 60FPS su Xbox One X. Ho parlato con Remedy la scorsa notte. L'hanno renderizzato su PC, quindi non è Series X. Ma sapete, se lo fanno a 60FPS su Xbox One X, non vedo l'ora di vedere come sarà su Series X," ha detto Richard Leadbetter.

Quindi, nonostante sia stato mostrato all'evento di lancio di Xbox Series X, non sappiamo effettivamente come sarà il gioco sulla console di Microsoft, se il video mostrato sarà, come molto probabile, equivalente alla versione next-gen, superiore o persino inferiore a quello che Remedy sta effettivamente sviluppando sul nuovo hardware.

Una notizia che, assieme alle polemiche che stanno circondando Halo Infinite, come per esempio il fatto che potrebbe non essere in 4K nativo, non sta facendo bene alla nuova console di Microsoft, che ora, paradossalmente, si trova costretta a dover chiarire più cose rispetto a prima della conferenza.

Cosa ne pensate?