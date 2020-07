iPhone 12 sarà svelato a settembre, ma la data di uscita è ad ottobre per un rumor

Secondo un nuovo rumor, Apple presenterà il nuovo iPhone 12 l'8 settembre 2020 con un evento online. In questa occasione saranno presentati anche l'Apple Watch 6, il caricatore wireless AirPower e i nuovi iPad. Per poter comprare il telefono, però, dovremo attendere fino ad ottobre. Il 27 ottobre, oltretutto, Apple terrà, sempre secondo il rumor, un secondo evento incentrato sui suoi device per professionisti, come il MacBook e iPad Pro.

L'insider in questione, iHacktu, in passato è stato piuttosto affidabile con le sue anticipazioni, ma in questo caso avrebbe fornito delle informazioni che si distaccano con quanto fatto finora. Se la data dell'8 settembre sembra piuttosto in linea con quanto fatto da Apple, il fatto di dover attendere un mese prima di vedere i telefoni nei negozi crea qualche perplessità. Essendo un evento digitale, infatti, Apple può mandarlo online quando vuole e senza grossi preavvisi, per questo potrebbe scegliere una data molto più vicina al lancio dei device per sfruttare il clamore mediatico.

In più la presenza dell'AirPower, il caricatore wireless annunciato nel 2017 e poi sparito nel nulla, sembra davvero un salto nel vuoto. A questo aggiungiamo il fatto che il 27 ottobre dovrebbe debuttare anche l'Apple Glass, ovvero il visore per la realtà aumentata in lavorazione presso Apple, un altro dettaglio che rende questo rumor molto rischioso.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbero questi annunci?