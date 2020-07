S.T.A.L.K.E.R. 2 arriverà nel 2021 e sarà uno degli open world più grandi di sempre

GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2, l'atteso FPS horror in arrivo nel 2021 su Xbox Series X e PC, sarà uno degli open world più grandi di sempre. Il ritorno di questa serie è stato senza dubbio una delle sorprese più piacevoli di tutto l'Xbox Series X Games Showcase.

Nonostante il il trailer mostrato fosse un target render, ovvero una rappresentazione di quello che sarà, nelle intenzioni degli sviluppatori, il gioco finale su console, l'atmosfera e la qualità di questa esperienza sembrano già eccellenti.

Fino a giovedì, infatti, tutto quello che avevamo era un singolo screenshot, mentre adesso non solo sappiamo che il progetto è vivo e vegeto, ma che il suo sviluppo sta procedendo a vele spiegate. GSC Game World, infatti, ha intenzione di pubblicare il gioco nel 2021, al momento solo su PC e Xbox Series X.

In S.T.A.L.K.E.R. 2 interpreteremo nuovamente uno STALKER, ovvero un cacciatori di taglie che si inoltra in zone contaminate alla ricerca di tesori, di mostri e di segreti. All'interno della "Zona" potremo osservare un mondo che vive in maniera autonoma, con un ecosistema indipendente, ricco di zone da esplorare, segreti e storie da scoprire che porteranno a finali diversi in base alle nostre decisioni.

Inoltre l'area di gioco viene definita come una delle più grandi mai realizzate in un open world e, come da tradizione, sarà ispirata alla Zona di Esclusione istituita intorno a Chernobyl. Solo che al posto di animali e qualche vecchio abitante del luogo troveremo mostri e creature di ogni tipo.

Il primo gioco debuttò nel 2007 e, onestamente, non vediamo l'ora di avere un seguito all'altezza. Cosa ne pensate?