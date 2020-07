Anthem: Bioware testa la modalità Battle Royale e una ispirata a Battlefield

Christian Dailey, Studio Drector di Bioware Austin, ha detto su Twitter che tra le alternative che lo studio sta sperimentando per ridare vita ad Anthem ci sono anche una modalità battle royale e una modalità competitiva ispirata a Battlefield.

Le ultime informazioni che avevamo su Anthem 2.0 dicevano che lo sviluppo procede, come mostrano alcuni artwork a sfondo piratesco. Oggi lo Studio Director di Bioware Austin ci ha fatto sapere che lo studio non solo sta pensando a come ridare vita a questo progetto, ma lo sta facendo non precludendo nessuna possibilità.

Rispondendo ad un fan che chiedeva una qualche modalità competitiva nel gioco, Dailey ha detto che "lo studio sta facendo delle prove interne per capire se è possibile tirare fuori qualcosa di divertente e interessante dai nostri giochi. Vi assicuro che abbiamo una versione battle royale e una Battlefield di Anthem che gira per lo studio," ha scritto Christian Dailey. "Ma al momento il PvP non è la nostra priorità."

Non sappiamo quanto di provocatorio ci sia dietro questo genere di risposta, ma siamo convinti che una simile eventualità sarebbe mal digerita dai fan storici . Quest anche nel caso in cui una di queste due modalità abbia incredibili potenzialità. C'è da dire, però, che Anthem è un progetto ormai naufragato e forse questo pensare totalmente fuori dagli schemi potrebbe essere l'unico modo per salvarlo.

Cosa ne pensate?

Ya know...we do game jams internally and try out fun and interesting different takes on some of our games. True story - we have a BR and Battlefield Anthem floating around internally. I always thought a Tribes style of PvP would be a fun take. Not the priority right now though.