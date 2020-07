Halo Infinite: i nemici saranno più intelligenti che in passato

Secondo 343 Industries, uno degli elementi migliori di Halo Infinite è che i nemici saranno più intelligenti che in passato. Lo studio ha lavorato molto per fare in modo che gli avversari siano più consapevoli di quello che li circonda e faranno di tutto pur di vincere. Anche i gesti più disperati.

Tutti i fan della serie sanno bene che l'intelligenza artificiale nemica è una delle caratteristiche più apprezzate e riconoscibili di Halo. Secondo lo Studio Head Chris Lee e l'Head of Design Jerry Hook, 343 Industries è riuscita a migliorare ulteriormente questo aspetto del gioco.

Un elemento chiave per avere nuovamente questa impressione è il riavere i Bruti nel gioco. Esatto, anche Craig il Brute è un elemento importante nell'economia di Halo Infinite. Grazie a loro, infatti, gli sviluppatori sono stati in grado di dare maggiore varietà alle routine di intelligenza nemica. Sono partiti, infatti, dalle abilità che tutti conoscono e hanno avuto la possibilità di dar loro nuove capacità con le quali impegnare Master Chief.

Per esempio ci sono i Grunt che si getteranno come dei kamikaze contro Master Chief pur di mandarlo al tappeto, così come ci saranno altri nemici che sfrutteranno al meglio l'ambiente open world per trovare un riparo migliore. Potrebbe capitare persino di vedere un nemico trovare un'arma nuova con la quale attaccarci, non importa che sia una bocca da fuoco o una granata.

Tutto questo dovrebbe rendere le battaglie più interessanti e soprattutto impegnative rispetto a quelle viste nei giochi precedenti, ma soprattutto nei concorrenti.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un'intelligenza artificiale finalmente di nuova generazione?