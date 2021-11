World's End Club: data d'uscita su PC per il gioco l'erede Zero Escape e Dangaronpa

World's End Club arriverà molto presto su PC, visto che la data di uscita del nuovo gioco degli autori di Zero Escape e Dangaronpa è stata svelata dal publisher IzanagiGames per il 30 novembre 2021 su Steam.

Potete trovare già tutte le informazioni sul gioco in questione nella pagina ufficiale di World's End Club su Steam, sebbene non vi siano praticamente variazioni rispetto alle versioni uscite in precedenza su iOS attraverso Apple Arcade e poi su Nintendo Switch in forma completa, dopo il rilascio della prima parte su piattaforme mobile.

Potete conoscere meglio il gioco in questione nella recensione di World's End Club su Nintendo Switch: si tratta di una strana avventura impostata come una specie di action in 2D a scorrimento con elementi platform, incentrata soprattutto sulla narrazione, visto lo strano mondo che mette in scena e il folto cast di personaggi.

Un gruppo di bambini "speciali" di una scuola elementare di Tokyo, che si fanno chiamare tra loro il "Club dei Temerari", dopo una sorta di cataclisma si ritrova proiettato all'interno di un sadico "Gioco del Destino" in cui per sopravvivere devono eliminarsi a vicenda. Ma questo è solo l'inizio della storia, perché con un impressionante colpo di scena i ragazzi riusciranno poi a fuggire solo per scoprire all'esterno un mondo post-apocalittico e sfide ancora più complesse da affrontare.

Come si conviene a un gioco da parte di Kotaro Uchikoshi, creatore della serie Zero Escape, e Kazutaka Kodaka, autore di Danganronpa, nonostante l'aspetto da cartone animato per bambini World's End Club è a tutti gli effetti un thriller psicologico, che però si porta dietro un po' di ironia e spirito d'avventura alla Goonies.