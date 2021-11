Xbox compie 20 anni, PlayStation si congratula e KFC ovviamente trolla

Simpatico scambio di cortesie su Twitter tra Xbox e PlayStation, in occasione dell'anniversario di Xbox che è andato in scena ieri per i 20 anni dal lancio della prima console Microsoft, a cui ovviamente KFC non ha resistito intervenendo con una delle sue trollate, sebbene decisamente bonaria.

Il tweet di Microsoft sul giorno del ventesimo anniversario è stato uno dei più apprezzati in generale, con il messaggio per ricordare la data che ha segnato i 20 anni di Xbox e l'animazione in video tratta dalla celebre sequenza di accensione della prima console uscita il 15 novembre 2001 da parte della casa di Redmond.

A questo ha risposto Sony PlayStation attraverso il proprio account Twitter ufficiale, scrivendo "Congratulazioni per il grande giorno" e confermando ancora una volta un notevole rapporto amichevole e di fair play tra le due compagnie, al di là di ogni possibile console war che infuria fra gli utenti.



Questo scambio all'insegna della pace e della cortesia non poteva sfuggire a KFC Gaming, account Twitter della fantomatica divisione videoludica di KFC che ultimamente è praticamente ovunque sul fronte social, sempre pronto a commenti caustici e ironici. In questo caso la trollata è piuttosto innocua ma rientra perfettamente nel clima, visto che in risposta ha pubblicato il meme "Wholesome 100", ovvero "salubrità 100", come se fosse una statistica dello skill tree di Skyrim.



Di recente, avevamo visto KFC intervenire, sempre scherzando, anche sull'ultimo State of Play di PlayStation e sul tradimento di Discord nei confronti di Xbox per PlayStation.