Forza Horizon 5 regala una speciale Porsche Anniversary per i 20 anni di Xbox

Anche Forza Horizon 5 festeggia i 20 anni di Xbox a modo suo, ovviamente a tema motoristico, regalando a tutti i giocatori impegnati sul titolo in questione una speciale Porsche "Anniversary" dedicata all'evento Microsoft che si è svolto nella giornata di ieri.

In queste ore, tutti i giocatori dovrebbero trovare l'auto a disposizione nel proprio garage, sia in Forza Horizon 5 che in Forza Horizon 4, stando a quanto riferito da diverse fonti. Nella fattispecie, l'auto in questione è una Porsche 918 Spyder, auto particolarmente ambita che in questo caso si presenta caratterizzata da una livrea a tema con i 20 anni di Xbox.



La supercar è nera con finiture verde brillante e vari simboli che richiamano Xbox e l'anniversario appena trascorso. Non proprio sobria, bisogna dire, ma si tratta comunque di un'aggiunta molto interessante viste anche le prestazioni che l'auto è in grado di garantire.



Per ottenere la speciale Porsche è probabilmente necessario passare attraverso il centro messaggi nel menù principale: qui troviamo una lettera che ha per oggetto l'auto in regalo, consentendo così di aggiungere la Porsche 918 Spyder tra le proprie macchine disponibili nel garage. Per il resto, abbiamo visto come Forza Horizon 5 abbia oltrepassato gli 8 milioni di giocatori in meno di una settimana dal lancio e abbia anche superato Fortnite nei titoli più giocati su Xbox Live.