Forza Horizon 5 supera Fortnite nei titoli più giocati su Xbox Live, primo in Italia

Forza Horizon 5 continua a scalare le gerarchie e ora ha superato anche un mostro sacro come Fortnite nella classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma Xbox Live, ovvero comprendendo le varie versioni Xbox Series X|S, Xbox One e PC su Windows Store, piazzandosi addirittura primo in Italia.

Nella classifica USA, spesso utilizzata come metro generale della situazione su Xbox Live, Forza Horizon 5 risulta ora in seconda posizione, dietro solo a Call of Duty: Warzone ma sopra Fortnite e Apex Legends, un risultato raggiunto solo raramente da pochi altri titoli e che dimostra l'enorme diffusione del racing da parte di Playground Games, che ha raggiunto nel fine settimana circa 8 milioni di giocatori in praticamente 5 giorni dal lancio ufficiale.

Ancora più impressionante il risultato nella classifica italiana dei titoli più giocati di Xbox Live, dove Forza Horizon risulta addirittura primo, battendo dunque Call of Duty Warzone e tutti gli altri.

Si tratta dunque di un'altra conferma di come il gioco di corse arcade derivato dalla celebre serie Forza Motorsport sia definitivamente entrato nei cuori degli utenti, considerando quanto sia diventato popolare con questo quinto capitolo.

Ovviamente si tratterà poi di vedere per quanto tempo riuscirà a tenere concentrata l'attenzione, visto che i concorrenti per i vertici su Xbox Live sono tutti titoli-piattaforma, in grado di garantire un supporto continuativo a lungo termine, senza considerare anche il prossimo arrivo di Halo Infinite che potrebbe sconvolgere ulteriormente gli equilibri. Per tutte le informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Forza Horizon 5.