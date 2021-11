Smart TV LG 65 pollici: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, con HDMI 2.1

In periodo Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta dedicata a una Smart TV LG da 65 pollici, con risoluzione 4K e ingresso HDMI 2.1. Lo sconto segnalato è di 800€, ovvero del 30%.

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0

Offerta

Il prezzo pieno segnalato da Amazon per questa Smart TV è 2.699€, ma di norma può essere trovata a un prezzo ben più basso. Negli ultimi mesi era calata a 2.299€ e da ottobre la cifra è ulteriormente diminuita, passando a 1.999€. L'offerta odierna è la migliore in assoluto, anche se non è la prima volta che viene proposta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questa Smart TV LG propone uno schermo OLED 4K e monta una processore α9 GEN4. Può essere associata al tuo assistente vocale preferito e supporta le tecnologie Dolby Atmos, Dolby Vision IQ e FILMMAKER MODE. In ambito gaming, supporta i 120Hz ed è compatibile con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Per gli amanti dello sport, tecnologia OLED Motion Pro gestisce il movimento e ne riduce la sfocatura per riprodurre azioni fluide. Le dimensioni sono 1.45 metri x 4.69 cm x 83.00 cm. Il televisore pesa 24 Kg. Include anche un telecomando puntatore.

LG OLED65C14LB Smart TV 4K

