Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo, non è cancellato, secondo nuovi rumor

Contrordine: Beyond Good & Evil 2 sarebbe ancora in sviluppo e non in procinto di essere cancellato, dice Tom Henderson, giornalista di VGC e insider a tempo perso, lo stesso che in effetti aveva riferito come il titolo fosse praticamente spacciato.

Dopo aver riferito nei giorni scorsi che Beyond Good & Evil 2 sarebbe prossimo alla cancellazione, lo stesso Henderson ha riferito di essere stato contattato da un non meglio identificato sviluppatore impegnato sul progetto, il quale avrebbe confermato che il gioco è ancora in sviluppo e non ha rischio di essere cancellato, a quanto pare.



Anche questa va presa come voce di corridoio, ma in questo caso si tratta sicuramente di una notizia più ottimistica. Lo sviluppatore in questione avrebbe notato il trambusto provocato dai tweet di Henderson, rispondendo direttamente a questi per smentire il fatto che il gioco sia in procinto di cancellazione da parte di Ubisoft.

Tuttavia, sembra che lo sviluppo sia ancora molto lungo e un periodo di uscita non è stato fissato, ma è possibile che Beyond Good & Evil 2 possa arrivare non prima del 2024-2025 addirittura, dunque c'è tempo per tornare a parlarne. Sulla salute del progetto ci si interroga da diverso tempo, dopo che il titolo è praticamente sparito dai radar e Michel Ancel, responsabile della serie, si è ritirato da Ubisoft e dallo sviluppo videoludico in generale.