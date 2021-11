Call of Duty: Vanguard, su PS5 e PS4 il 57% delle vendite al lancio in UK

Call of Duty: Vanguard conferma il passaggio di consegne per la serie Activision, che per diversi anni è stata partner di Xbox: le vendite del lancio in UK sono state effettuate per il 57% su PS5 e PS4.

La notizia, che arriva dopo quella delle vendite crollate del 40% per Call of Duty: Vanguard, comunque primo nella classifica UK, è stata data da Christopher Dring, collaboratore di GamesIndustry.biz.

Dring ha sottolineato il fatto che i dati includono sia le unità retail che quelle digitali, e che vengono conteggiate unicamente le vendite del gioco su console.

A quanto pare, insomma, nell'ambito della divisione delle quote di mercato fra PlayStation e Xbox l'ago della bilancia sembra pendere ancora una volta dalla parte della piattaforma Sony, specie quando si tratta di produzioni di una certa rilevanza.

Detto questo, nella nostra recensione di Call of Duty: Vanguard abbiamo sottolineato come la campagna del nuovo episodio non sia entusiasmante, a differenza di un comparto multiplayer che invece appare ricco e divertente.