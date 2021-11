Call of Duty Vanguard: vendite crollate del 40% in UK, ma è primo in classifica

Call of Duty Vanguard è andato incontro a un vero e proprio crollo in termini di vendite al lancio per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, pur conquistando comunque agilmente il primo posto nella classifica settimanale dei giochi più venduti.

Secondo quanto riferito da GamesIndustry.biz, in base ai dati raccolti da GSD, Call of Duty Vanguard avrebbe fatto segnare il 40% di vendite in meno rispetto al capitolo precedente, Call of Duty: Black Ops Cold War, sempre per quanto riguarda il Regno Unito.

Call of Duty Vanguard sembra un po' sottotono in termini di vendite in UK

Il calo è più netto sul fronte del mercato fisico, ma è sensibile anche per l'edizione digitale del gioco: su quest'ultimo fronte, Vanguard ha fatto registrare il 26% di vendite in meno rispetto al capitolo precedente, mentre in edizione fisica è calato del 44%.

Questo potrebbe indicare una certa stanchezza per il brand, ormai da anni riproposto a cadenza annuale con l'intera Activision praticamente dedicata a questo. Tuttavia, si tratta sempre del secondo maggior lancio dell'anno in UK, superato solo da FIFA 22. Proprio i due titoli in questione si contendono la vetta della classifica settimanale nel Regno Unito per quanto riguarda la settimana conclusa il 6 novembre 2021, visibile qui sotto: