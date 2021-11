Halo Infinite: multiplayer e demo della Campagna anticipati a domani, per altri rumor

Halo Infinite potrebbe uscire in anticipo, almeno per quanto riguarda la sua componente multiplayer, visto che si moltiplicano le voci di corridoio che vorrebbero il rilascio di questo anticipato a domani, 15 novembre 2021, in occasione della festa per il ventesimo anniversario di Xbox, durante la quale verrebbe rilasciata anche una demo della Campagna single player.

Gli indizi ormai si moltiplicano, anche se continuano ad essere semplici voci di corridoio: dopo le prime voci sull'uscita a sorpresa in anticipo, emerse da parte di vari presunti insider, ci si sono messe anche le Pringles a confermare - o qualcosa del genere - la possibilità di un lancio anticipato, visto un countdown da parte della compagnia che punterebbe a domani.

Non solo, nelle ultime ore sono emersi anche degli aggiornamenti sospetti per Halo Infinite su Steam, che sembra prepararsi a qualcosa di nuovo in arrivo, inoltre pare che il multiplayer di Halo Infinite sia attualmente giocato dagli sviluppatori di 343 Industries, con un'apertura parziale dei server e una certa attività registrata online in queste ore.



A un certo punto sembrava anche che il multiplayer dovesse essere posticipato ma sempre previsto per novembre, successivamente altre voci hanno parlato di una correzione immediata, che rimettere il tutto in carreggiata per il lancio al 15 novembre 2021, ovvero domani.

Va ancora preso tutto come una semplice voce di corridoio, ma la teoria verso cui convergono questi rumor è che il multiplayer di Halo Infinite, insieme anche a una demo della Campagna single player, possano essere lanciati domani, 15 novembre, alle ore 18:00 italiane. Staremo a vedere, anche se la questione risulta ancora decisamente dubbia.