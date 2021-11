GTA Trilogy come Cyberpunk 2077? Piovono richieste di rimborso, voto utenti a 0,5

GTA The Trilogy: Definitive Edition sembra proprio rappresentare un nuovo caso in stile Cyberpunk 2077, almeno per quanto riguarda il lancio, visto che sono diversi gli elementi in comune tra le due situazioni, comprese le numerose richieste di rimborso da parte degli utenti e il voto bassissimo assegnato da questi su Metacritic.

In termini numerici, sembra essere anche peggio del gioco di CD Projekt RED, ma bisogna anche valutare come l'importanza della produzione sia ben diversa tra uno e l'altro.

GTA III Definitive Edition, una scena del gioco

Si rilevano però diversi elementi in comune: in entrambi i casi, per esempio, sviluppatori e publisher hanno avuto una certa reticenza a mostrare il gameplay delle varie versioni prima dell'uscita, inoltre vari problemi tecnici hanno portato all'eliminazione diretta di una delle versioni dal mercato (quella PlayStation per Cyberpunk 2077, quella PC per GTA Trilogy).

Secondo varie valutazioni, come l'editoriale di Paul Tassi su Forbes, il lancio di GTA Trilogy sarebbe un caso ancora peggiore rispetto a Cyberpunk 2077: mentre quest'ultimo si poneva quantomeno un obiettivo notevolmente ambizioso, la trilogia di GTA doveva essere un semplice remaster ed è risultato comunque un disastro tecnico.

La presenza del gioco solo in formato digitale su PC, inoltre, impedisce di fatto a tutti gli acquirenti del titolo in tale versione di potervi accedere, considerando che Rockstar Games l'ha rimosso dal suo Launcher in attesa di sistemare i vari file che devono essere eliminati, tra cui probabilmente anche il famigerato Hot Coffee che risulta sempre presente.

Tutto questo ha portato il gioco ad avere un voto su Metacritic da parte degli utenti inferiore all'1 in tutte le versioni, con un review bombing particolarmente aggressivo che va dallo 0,5 delle versioni Xbox e PC allo 0,9 di quella PS5. Nel frattempo, piovono le richieste di rimborso da parte degli utenti, in attesa di capire precisamente l'entità dei danni subiti da Rockstar Games e Take Two anche in termini commerciali, sebbene la nomea della serie sia difficilmente compromessa più di tanto.