Skyrim Anniversary Edition meglio su PS5 o Xbox Series X? L'analisi di VGTech sorprende

The Elder Scrolls V: Skyrim è stato sottoposto alla classica analisi in video, in questo caso da parte di VGTech, per vedere le eventuali differenze tra le piattaforme, in particolare PS5 e Xbox Series X|S e i risultati sorprendono alquanto.

A fronte di un frame-rate sostanzialmente identico tra le varie versioni, con un impercettibile vantaggio su Xbox Series X, si nota piuttosto che il gioco su PS5 ha risoluzione nativa fissa a 3840x2160, ovvero il 4K standard, mentre la versione Xbox Series X adotta una forma di risoluzione dinamica che varia tra 3840x2160 e 2688x2160, sebbene quest'ultima risoluzione sia stata rilevata raramente.

La questione può essere considerata sorprendente per un paio di motivi: il primo è che il gioco è di Bethesda, che è ora a tutti gli effetti un team Xbox Game Studios, cosa che fa risultare strano un titolo che gira meglio su una console concorrente, sebbene si tratti solo di una riedizione. L'altro è il fatto che solitamente, sul fronte della risoluzione, si assiste alla situazione inversa, con Xbox Series X che magari opta per una risoluzione mediamente superiore anche a fronte di eventuali cali di frame-rate.

La spiegazione potrebbe derivare dal fatto che queste sono praticamente le stesse impostazioni che caratterizzavano anche le versioni PS4 Pro e Xbox One X: anche all'epoca della Special Edition il gioco aveva fatto un certo scalpore in quanto presentava il 4K fisso su PS4 Pro e una risoluzione dinamica su Xbox One X. L'Anniversary Edition su Xbox Series X è in effetti la versione Durango di Skyrim, ovvero quella per Xbox One X, cosa che fa pensare che non siano state fatte grosse modifiche al codice.

La versione Xbox Series S adotta anch'essa una risoluzione dinamica, che spazia da un massimo di 2560x1440 e un minimo di 1792x1440, con uno scaling attivo molto più di frequente rispetto a quello della sorella maggiore. Di The Elder Scrolls V: Skyrim Annniversary Edition abbiamo visto il trailer ufficiale in italiano, mentre maggiori informazioni potete trovarle nello speciale The Elder Scrolls V: Skyrim, dieci anni dopo.