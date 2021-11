The Elder Scrolls V: Skyrim, dieci anni dopo

Buona parte di questo cammino, quantomeno quella finale, è ben visibile nell'evoluzione della serie delle Elder Scrolls di Bethesda che, con il primo capitolo, The Elder Scrolls: Arena provò a inseguire Ultima Underworld , con The Elder Scrolls II: Daggerfall provò ad ampliare la formula del genere creando un mondo aperto vastissimo e pieno di cose da fare (oltre che di bug ndr), con interazioni fino a quel momento impensabili per un gioco 3D. Quindi fu la volta di The Elder Scrolls III: Morrowind che, grafica a parte, iniziò la semplificazione di alcuni sistemi, per rendere l'esperienza più accessibile, ma senza banalizzarla. Con The Elder Scrolls IV: Oblivion molti iniziarono però a storcere il naso di fronte alle troppe concessioni fatte a un pubblico occasionale, con la parte ruolistica ridotta ancora in favore della spettacolarità e dell'accessibilità. Fu però The Elder Scrolls V: Skyrim , di cui stiamo festeggiando il decennale con l'Anniversary Edition, a dare la spinta propulsiva a questa tendenza, finendo per mettere in ombra buona parte degli elementi fondanti del genere per aprirsi a un pubblico di massa. Le vendite stellari ci dicono che, almeno dal punto di vista economico, Bethesda ebbe ragione. Cerchiamo però di capire cosa ne è stato delle avventure del Dragonborn dieci anni dopo .

C'è un percorso molto lungo e complesso che ha portato il gioco di ruolo elettronico occidentale a svilupparsi in una certa direzione, prendendo diverse diramazioni a seconda della volontà o meno degli sviluppatori di assecondare un determinato pubblico. Nato come genere particolarmente ostico, soprattutto per chi ignorava i giochi di ruolo carta e penna, si è trasformato piano piano in qualcosa di più leggero e accessibile, rinunciando a buona parte dei suoi stilemi. Tutto questo fino a quando produrre un singolo gioco divenne così costoso da rendere impossibile un ritorno economico affidandosi ai soli fan storici.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim: il protagonista è un Sangue di Drago

The Elder Scrolls V: Skyrim inizia in modo folgorante, con il personaggio del giocatore, ancora non definito, che viene trasportato su di un carro dove Ulfric Manto della Tempesta e un altro prigioniero lo introducono sostanzialmente alla situazione politica della regione. Apprende quindi immediatamente uno dei conflitti maggiori con cui avrà a che fare: parte della popolazione locale mal sopporta il dominio dell'Impero, soprattutto dopo il concordato Oro Bianco che, per mettere fine alla guerra con gli Aldmeri, ha sancito il bando del culto di Talos, molto sentito dalle popolazioni del Nord. Guidata da Ulfric, che ha ucciso il re, la fazione dei ribelli ha scatenato una guerra civile, nel tentativo di rovesciare il potere imperiale.

Siamo duecento anni dopo i fatti narrati in Oblivion e la situazione non è per niente buona. E sta addirittura per peggiorare. Il carro che ci ospita si ferma, infatti, in una fortezza dove, registrate le nostre generalità (quindi definite alcune caratteristiche base del nostro personaggio), saremo giustiziati. Qui però succede l'impensabile: proprio mentre stanno per tagliarci la testa, un drago attacca la fortezza distruggendo completamente il posto, ma permettendoci di fuggire.

Al di là delle scaramucce tra imperiali e Manti della tempesta c'è quindi un problema più grosso da risolvere: perché sono rinati i draghi? Per scoprirlo al protagonista non resta che recarsi a Whiterun, la città più vicina, dove apprenderà suo malgrado di essere un Sangue di Drago, acquisendo l'anima di un drago che gli darà il potere della Voce, con cui potrà effettuare il suo primo Urlo (dei poteri arcani che sfruttano delle parole del potere per scatenare i loro effetti).

Da qui nasce un'avventura che porta il giocatore a girare in lungo e in largo per le terre di Skyrim, alla ricerca dell'origine dei draghi. Come gli altri Elder Scrolls, anche Skyrim garantisce una libertà completa, con la mappa di gioco che diventa la vera protagonista di tutta l'esperienza, puntellata com'è di pericoli, eventi e luoghi visitabili. Il protagonista può andare praticamente ovunque, a parte in posti legati alla trama principale, acquisendo abilità (tramite l'uso ripetuto delle stesse), raccogliendo equipaggiamento e oggetti per il crafting, apprendendo magie, sconfiggendo mostri e svolgendo le numerose missioni che gli vengono affidate dai personaggi non giocanti.

L'ambientazione nordica di Skyrim è piaciuta moltissimo ai giocatori

Proprio la vastità e la bellezza del mondo di gioco hanno permesso al titolo di Bethesda di coprire alcune sue mancanze sistemiche, in particolare quelle relative alla progressione del personaggio e della difficoltà, ma anche il blando sistema di combattimento, affermandosi come un capolavoro del genere, nonché uno dei giochi di ruolo elettronici più venduti di sempre. Del resto, dove non arrivano gli sviluppatori, arrivano i modder...

La ricezione di Skyrim nel 2011 fu generalmente ottima, sia su PC, sia su console, tanto che alcuni suoi elementi, come l'urlo Fus Ro Dah, divennero addirittura iconici. Come già ricordato, le vendite del gioco furono stellari. A novembre 2016, quindi prima del lancio della Special Edition, Todd Howard svelò che Skyrim aveva venduto più di 30 milioni di copie. Considerando le varie riedizioni, la cifra deve essere cresciuta ulteriormente in questi cinque anni. Ma cosa ha garantito un interesse costante da parte del pubblico, tanto da aver tenuto vivo il gioco così a lungo?