Tencent ha acquistato Soleil, il team autore di Ninjala e non solo

Tencent ha acquistato Soleil, il team autore di Ninjala nonché collaboratore nella realizzazione di titoli come Travis Strikes Again: No More Heroes e Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Ninjala ha totalizzato 8 milioni di download su Nintendo Switch e sono stati certamente i numeri di questo grande successo a convincere il colosso cinese a procedere con l'acquisizione, andando a riforzare ulteriormente la propria struttura.

L'operazione è costata 40 milioni di euro e ha visto Tencent impossessarsi del 90% delle azioni di Wake Up Interactive, la casa di produzione di Soleil. Naturalmente non si tratta dell'unico movimento effettuato dall'azienda cinese di recente, vedi il recente acquisto del 22% di Bloober Team.

"L'acquisizione di Wake Up, che ha avuto luogo a settembre, è uno dei tanti affari che Tencent ha messo a segno con studi di sviluppo giapponesi quest'anno", ha scritto Takashi Mochizuki su Bloomberg. "Soleil è nota per aver lavorato a ottimi action game su PC e mobile, ed è questo il motivo dell'interesse manifestato da Tencent."

Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di Ninjala. Il gioco può essere scaricato gratuitamente da eShop su Nintendo Switch.