GTA: The Trilogy Definitive Edition, tre video di gameplay con i primi minuti

GTA: The Trilogy Definitive Edition si mostra finalmente in azione con tre video di gameplay con i primi minuti di GTA 3, Vice City e San Andreas, ovverosia i titoli inclusi nella raccolta rimasterizzata.

Dopo le tante informazioni su GTA: The Trilogy Definitive Edition pubblicate ieri da Rockstar Games e le nuove immagini, ecco dunque un po' di gameplay vero e proprio nel giorno del lancio della remaster.

Nello specifico, IGN ha catturato i primi 18 minuti della campagna di Grand Theft Auto 3, i primi 16 minuti della campagna di Grand Theft Auto: Vice City e i primi 17 minuti della campagna di Grand Theft Auto: San Andreas.

I giochi, come si può vedere, sono stati ridisegnati in termini di risoluzione, frame rate, texture ed effettistica al fine di renderli più attuali, ma non solo: gli autori hanno anche messo mano al gameplay per avvicinarlo all'esperienza di GTA 5.