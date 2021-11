Sony BRAVIA TV 55 pollici 4K HDR, offerta dell'Early Black Friday 2021 su Amazon al 32% di sconto

In occasione dell'Early Black Friday 2021, su Amazon è possibile trovare un Sony BRAVIA KE-55XH90P, una Smart TV da 55 pollici 4K HDR. Lo sconto segnalato è di 350€, ovvero del 32%.

Offerta Amazon Sony BRAVIA KE-55XH90P - Smart TV 55 pollici, 4K ULTRA HD Full Array LED, HDR, con Android TV e controllo vocale (Model... € 1099,0 € 749,0 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno per questa Smart TV è 1.099€, ma negli ultimi mesi questo modello è stato messo in offerta in modo regolare, a prezzi via via più bassi. Ora, si trova al prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, la Smart TV Sony BRAVIA KE-55XH90P supporta la tecnologia Full Array LED per contrasti più realistici e l'esclusiva tecnologia Acoustic Multi-Audio che consente al suono di seguire l'azione sullo schermo. Inoltre monta il processore X1 esclusivo di Sony. Il telecomando ha supporto vocale con Alexa e Assistente Google. Ecco infine le dimensioni della TV con piedistallo L x A x P: 123,1 x 78,0 x 33,8 cm circa. La larghezza piedistallo è di 105,3 cm circa. Il peso è 17.5 kg.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Smart TV Sony BRAVIA KE-55XH90P

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.