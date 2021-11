Nintendo Switch OLED in sconto del 21% presso MediaWorld per il Black Friday 2021

Anche MediaWorld ha messo in offerta, dopo Unieuro, il modello bianco di Nintendo Switch OLED. La console è ora disponibile a 273.99€, ovvero al 21% di sconto.

Nintendo Switch OLED modello bianco a 273.99€ (invece di 349€) può essere trovata su MediaWorld a questo indirizzo.

Nintendo Switch OLED propone uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile dei precedenti modelli. Lo schermo è superiore rispetto ai precedenti ed è quindi ancora più bello da usare in modalità portatile. Il nuovo stand garantisce inoltre maggiore stabilità alla console quando appoggiata su un tavolo per il multigiocatore locale portatile. Inoltre, il dock include ora una nuova porta LAN, per una connessione online cablata. La memoria interna è di 64 GB. Dispone anche di nuovi altoparlanti per un audio di qualità superiore.

Nintendo Switch OLED

