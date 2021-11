Xbox Series S in sconto del 21% per il Black Friday 2021 su Unieuro

Il Black Friday 2021 non è attivo solo su Amazon, ma anche presso altre catene. Un esempio è Unieuro che ora ci offre Xbox Series S a un prezzo d'eccezione: 234€, ovvero uno sconto del 21%.

Potete trovare Xbox Series S a 234€ (invece che 299.99€) su Unieuro a questo indirizzo.

Xbox Series S è il modello "minore" tra le due proposte di Microsoft in ambito next-gen. Permette di utilizzare qualsiasi gioco Xbox One e Xbox Series S|X (oltre a una selezione di giochi Xbox 360), ma unicamente in formato digitale. Questa console, infatti, non dispone di lettore ottico: fate quindi attenzione, non potrete usare i dischi che già possedete. Inoltre, la console non promette le stesse prestazioni della sorella maggiore: in termini di risoluzione e qualità dei dettagli questa console mira a un livello leggermente più basso rispetto a Xbox Series X.

Nondimeno, Xbox Series S è un'ottima console, soprattutto se usata insieme a Game Pass e il prezzo - già di norma basso - è ora veramente basso. Se siete in cerca di una console next-gen e volete spendere il meno possibile, questa è la scelta giusta.

Xbox Series S

Ecco infine un nostro speciale dedicato: Xbox Series X e S un anno dopo.