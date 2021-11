YouTube nasconderà il numero dei non mi piace in tutti i video

YouTube sta iniziando il rollout di un nuovo aggiornamento della piattaforma, grazie al quale il numero dei "non mi piace" verrà nascosto in tutti i video. Il pulsante dei dislike rimarrà comunque attivo, ma il contatore dedicato sarà visibile solo per chi ha pubblicato il video.

La novità è stata annunciata tramite il blog ufficiale di YouTube, in cui viene spiegato che questo cambiamento è stato pensato per rendere la piattaforma un ambiente più inclusivo e rispettoso per i creatori di contenuti. La piattaforma aveva sperimentato la rimozione del contatore già nei mesi scorsi, ottenendo risultati incoraggianti. Per questo motivo ora ha iniziato il rollout globale, dunque il numero dei non mi piace sparirà gradualmente da tutti i video nei prossimi giorni.

Stando ai dati raccolti da YouTube, in alcuni casi gli utenti bombardavano di dislike determinati video, non tanto perché non ne apprezzano in contenuti, ma piuttosto per perpetuare degli attacchi mirati verso alcuni content creator specifici per varie ragioni.

"I creatori potranno ancora trovare il numero esatto dei "non mi piace" in YouTube Studio, insieme alle altre metriche esistenti, se desiderano capire il rendimento dei loro contenuti. Gli spettatori possono ancora mettere un dislike ai video per aggiornare la sezione dei video consigliati e possoon condividere i loro feedback con i creatori di contenuti privatamente. Sappiamo che potreste non essere d'accordo con questa decisione, ma crediamo che questa sia la cosa giusta da fare per la nostra piattaforma. Vogliamo creare un ambiente inclusivo e rispettoso in cui i creatori abbiano l'opportunità di avere successo e si sentano al sicuro nell'esprimersi", recita un estratto dell'ultimo post sul blog di YouTube.

