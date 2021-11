Sono passati dodici mesi dal lancio delle console di ultima generazione, ma molti non se ne sono neanche accorti. L'inizio della nuova era è stato decisamente lento, nonostante le ottime vendite dell'hardware, a causa delle mutate condizioni del mercato, che rendono impossibile il repentino abbandono della generazione precedente. Per questo ha senso chiedersi cosa ne è di Xbox Series X e S un anno dopo , le prime console next-gen ad arrivare sul mercato.

I primi mesi

Xbox Series X e Series S in un render

Parliamoci chiaramente: il lancio di Xbox Series X e S non è stato dei più fortunati. I giochi non sono mancati, ma i pezzi grossi provenivano tutti da terze parti ed erano multipiattaforma. Il 10 novembre 2020, quando le due nuove console erano ormai disponibili nei negozi, i loro acquirenti hanno potuto scegliere tra più di trenta giochi, con però soltanto The Falconeer come esclusiva "di peso", oltretutto temporale. In realtà sono stati lanciati da subito anche altri prodotti degli Xbox Game Studios, ma tutti già usciti su Xbox One e aggiornati alla bisogna per le Series (Gears 5, Gears Tactics e Forza Horizon 4).

A mancare era un'esclusiva che rendesse lustro al nuovo hardware. Nei piani iniziali di Microsoft questa doveva essere Halo Infinite, tanto che il marketing delle console, ormai impostato, era pieno di riferimenti al titolo di 343 Industries, ma le reazioni alla prima presentazione del gioco, avvenuta durante l'estate 2020, avevano convinto la casa di Redmond a rinviarlo di un anno, lasciando le Series scoperte nei loro primi mesi di vita. Chi afferma che mancassero i giochi mente, perché in realtà mai una console è stata lanciata con così tanti prodotti già giocabili, soprattutto grazie alla retrocompatibilità, ma naturalmente un nuovo hardware non lo rendi appetibile con roba di una o due generazioni prima, per quanto pompate.

The Falconeer è un buon titolo, ma non in grado di vendere una console

Comunque sia sarebbe ingiusto dire che Microsoft non avesse carte da giocare: nel corso degli ultimi anni ha rafforzato così tanto l'ecosistema Xbox, in particolare lato servizi, da poter vendere le nuove macchine anche solo come porta d'accesso privilegiate all'abbonamento Xbox Game Pass, cui sono legate a doppia mandata. Oltretutto affermare che Xbox Series X e S siano stati degli insuccessi nei loro primi mesi di vita sarebbe semplicemente falso, visto che hanno fatto segnare il tutto esaurito ogni volta che sono state messe in vendita. In particolare la prima è ancora oggi introvabile nei negozi, segno che l'interesse dei giocatori per quella che ormai è la generazione corrente c'è ed è molto alto. Diciamo che ha fatto parlare meno della concorrenza, questo sì, ma in moltissimi hanno comunque trovato un motivo per fare il salto.

Certo, va ricordato anche che i problemi non sono mancati. Ad esempio, nei primi mesi le analisi tecniche dei titoli multipiattaforma sembravano sempre premiare le versioni PS5, nonostante la minore potenza sulla carta rispetto a Xbox Series X. Il motivo di questa strana situazione è emerso abbastanza rapidamente: i devkit delle console di Microsoft sono arrivati più tardi nelle mani degli sviluppatori.

Gears 5 è stato aggiornato per Xbox Series X e S

Semplicemente, molti non avevano avuto abbastanza tempo per imparare a sfruttare a dovere le caratteristiche delle Series, pagando dazio alle prestazioni. Con il passare dei mesi la situazione si è normalizzata e oggi nessuno si stupisce più quando la versione migliore di un gioco su console è quella per Xbox Series X.

Come dicevamo, ciò che Microsoft ha fatto benissimo sin da subito è puntare tutto sui servizi. L'Xbox Game Pass lo abbiamo già ricordato, ma va citato anche almeno lo Smart Delivery, ossia il sistema che individua automaticamente l'hardware in uso installando la versione più appropriata di un gioco. All'inizio a molti è sembrata una funzione poco interessante, ma con il passare dei mesi si è rivelata assolutamente vincente, soprattutto in confronto ai macchinosi sistemi di aggiornamento e di trasferimento dei salvataggi della concorrenza. Da segnalare anche un altro punto importante della strategia di Microsoft, che se vogliamo è legato anche allo Smart Delivery: la gestione dei prezzi. Non solo la compagnia non ha aumentato quelli dei titoli first party, ma con un singolo acquisto si portano a casa tutte le versioni dei giochi che aderiscono al programma di Microsoft, senza aggiornamenti da comprare a parte per passare a quelle più moderne. Anche questa scelta, con il tempo, si è rivelata vincente a livello di marketing.